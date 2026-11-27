Desde el porche se ven los naranjos y, más allá de los árboles, las barcas que pasan por el lago Marion. La orilla, en el centro de Florida, solo supone remar un par de minutos. Es el paisaje que enmarca Bannon Island, una isla privada de 9,3 hectáreas, con jardines, una franja de marisma y espacio para alojar a los invitados en su propia casa, cerca de la residencia principal. El conjunto sale al mercado por primera vez desde 1881 y lo hace por casi once millones de euros.

La residencia principal, construida en 2003, tiene planta de cruz, con cuatro alas que parten de un salón octogonal coronado por una pequeña cúpula y ventanales orientados en todas las direcciones. Está integrada con la casa original, una singular pieza que Patrick Bannon, carpintero de oficio, terminó hacia 1900 con madera de la propia isla: el porche de la edificación, de hecho, corresponde a aquella vivienda, al igual que la sala de música.

Mesa de comedor de la casa principal de Bannon Island, a la venta por once millones de euros | James Edition

Con la ampliación se abrió también una galería acristalada con vistas al lago, conocida como L’Orangerie, y que hoy alberga la cocina y el comedor. Precisamente sobre su mesa cuelga una lámpara formada por cien gotas de vidrio soplado a mano que se mecen con el aire de la climatización para evocar el sonido de la lluvia. En la biblioteca contigua también aguarda otra sorpresa: el piso superior, de suelo transparente y suspendido de unos cables parece flotar sobre la planta baja.

Biblioteca en la casa principal de Bannon Island, a la venta por once millones de euros | James Edition

A los cinco dormitorios distribuidos en los 470 metros cuadrados de la edificación principal, que cuenta también con ascensor, se suman otros dos en una vivienda independiente de 250 metros cuadrados que se utiliza como casa de invitados.

Sin embargo, lo que confiere su carácter excepcional a la propiedad es el terreno que rodea las viviendas. Pomelos y naranjas de Valencia ocupan unas cuatro de las nueve hectáreas de la isla, y recuerdan los años en los que la isla vivía de la fruta: en época de cosecha, la fruta recorría en carro el camino hasta la orilla y completaba en barcazas de madera el trayecto que ahora espera a su próximo dueño. Hoy, el camino se ha convertido en una carretera, pero el trayecto hasta la casa se sigue haciendo en barco, salvo que se opte por llegar en hidroavión o en helicóptero.