De la afirmación categórica de Pedro Sánchez de que volverá a ser presidente de Gobierno “de una forma o de otra” se desprende que cuenta con reproducir los acuerdos con sus consocios que lo mantuvieron en la Moncloa tras las elecciones de 2023. La pregunta subsiguiente es qué les puede ofrecer ahora conforme a sus propios programas y exigencias. Esto es, usando la propia referencia que en su caso empleó Puigdemont, “tendrán que ir a la tienda”. De momento ya sabemos lo que le van a poner sobre la mesa algunos como Frente Amplio o Bildu. La variada formación que lidera Ada Colau pretende una reforma del Código Civil que incluye lo que en Rusia supuso la sovietización de la sociedad, al eliminar la herencia como forma de transmisión de la propiedad, si bien en este caso propugna una cuota de máximos. Más expresivo ha sido Arnaldo Otegi, quien plantea la reforma del Código Penal, suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo y, en consecuencia, que los ya pocos presos de ETA que siguen en la cárcel dejen de tener la consideración de terroristas y se conviertan simplemente en presos comunes.

Como hiciera en su día con la amnistía (y con él, Marlaska, Illa, María Jesús Montero, Bolaños y otros) Sánchez ha dicho que en ningún caso se celebrará un referéndum de independencia en Cataluña. No opina lo mismo su antiguo director del gabinete de la Presidencia y consultor político, Iván Redondo, quien dice que nada impediría un “referéndum consultivo” para que el pueblo catalán manifestase su opinión al respecto. Pedro Sánchez aseguró, en el programa “Salvados”, que no concedería un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque necesitara los votos de las formaciones independentistas para volver a gobernar. Visto lo que ocurre cuando afirma una cosa y luego cambia de opinión, no creo que haya dudas de que hará lo que sea preciso para seguir en la Moncloa.

Desde que gobierna Sánchez, el País Vasco y Cataluña han recibido el 67,8% de las transferencias de competencias realizadas durante la legislatura a todas las comunidades

Aparte de todo ello, conviene tener presente otras más expresivas demandas, como las del PNV, ahora asumidas por el PSOE del País Vasco, en cuanto al reconocimiento de aquel territorio como nación y su trato “en paridad”, o sea, entre iguales, entre Euskadi y el Estado español. Por eso, en esto momento, vale la pena echar un vistazo al lote completo de las transferencias últimamente realizadas por el Gobierno de progreso a Cataluña y el País Vasco, las pendientes de desarrollar y las otras reclamaciones pendientes. Conviene recordar, por cierto, que el magistrado (luego suspendido y rehabilitado) que redactó la Constitución de Cataluña, Santiago Vidal, luego de que el Constitucional puliera el Estatut de 2006, que Sánchez le ofreciera reponer los contenidos anulados o corregidos mediante leyes orgánicas. Era aquel Estatut que Zapatero dijo que recibiría sin más si se lo enviaba Cataluña. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos. No se materializó la previsión de un Poder Judicial propio ni un pleno autogobierno como desconectado del Estado. El sistema de financiación derivado del Estatut fue anulado oficialmente en 2014.

Desde que gobierna Sánchez, el País Vasco y Cataluña han recibido el 67,8% de las transferencias de competencias realizadas durante la legislatura a todas las comunidades. Hay competencias que aún están pendientes de ser cedidas, como las de inmigración. Aunque el artículo 149.2 de la Constitución atribuye al Estado central la competencia exclusiva la materia. Pero es una de las más constantes reivindicaciones de Junts.

Sánchez se comprometió a que los Mossos fuesen los encargados de gestionar los aeródromos y los puertos de la región de Cataluña. En febrero de 2025 se llegó a un pacto con los de Junqueras para perdonar a la comunidad autónoma catalana 17.000 millones de su deuda y otorgar un cupo catalán, similar al vasco. El pacto con ERC también estipulaba la creación de una hacienda catalana propia, que se instrumentalizaría a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en aquella comunidad. El año pasado el Consejo de Ministros aprobó, entre otras medidas, la cesión al PNV de un palacete en París, una propiedad valorada en cerca de 15 millones de euros. En 2024 se formalizó la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. Los socialistas acordaron esta medida con Bildu.