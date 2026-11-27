El individuo nunca ha tenido demasiados amigos entre quienes pretenden salvar a la humanidad. Unos quieren redimirlo mediante la igualdad, otros mediante la nación, la religión o la tradición. Siempre aseguran actuar por su bien, pero terminan exigiéndole obediencia. El colectivismo no necesita una bandera roja: puede envolverse también en una bandera nacional, un escudo familiar o una cruz. En 1982, el filósofo Michael Sandel publicó “Liberalism and the Limits of Justice”, donde cuestionó la concepción de un individuo capaz de definir sus fines con independencia de los vínculos y compromisos que constituyen su identidad.

Otros comunitaristas, como Alasdair MacIntyre o Charles Taylor, insistieron en que las personas no nacemos en un vacío moral, sino dentro de tradiciones, lenguas y comunidades que contribuyen a formarnos. Tenían razón en cierta parte. Nadie aprende a hablar, amar, cooperar o distinguir entre conductas admirables y despreciables en completo aislamiento. La familia, las amistades, las asociaciones y las costumbres proporcionan una base. El error es transformar esa constatación sociológica en una pretensión política: “puesto que la comunidad contribuyó a formarte, tiene derecho a decidir cómo debes vivir”.

Isaiah Berlin advirtió de esa confusión en su célebre conferencia “Dos conceptos de libertad (Oxford, 1958). El riesgo era creer que una autoridad conocía mejor que el propio individuo sus intereses “verdaderos”. Bastaba declarar que alguien no comprendía su auténtica naturaleza para justificar reprimirle. La historia del paternalismo político está repleta de artefactos lógicos como ese.

El comunitarismo contemporáneo es diverso. En la izquierda, la pertenencia a grupos identitarios, heredera de la pertenencia a clases sociales hoy carentes ya de sentido, se convierte en fuente de obligaciones, agravios heredados y lealtades exigibles. En la derecha, la nación, la familia tradicional o la religión aparecen como entidades superiores a la persona. Unos reclaman fidelidad a la identidad colectiva y otros a la civilización recibida. Ambos consideran sospechoso al individuo que decide apartarse del guion.

Por supuesto, existen obligaciones libremente contraídas y responsabilidades hacia quienes dependen de nosotros

La paradoja es especialmente llamativa en ciertos conservadores que proclaman su defensa de la libertad frente al Estado, pero reclaman que ese mismo Estado proteja determinadas costumbres de toda competencia cultural. Quieren mercados libres para los bienes materiales pero mercados intervenidos para las ideas, las relaciones personales o los modelos familiares. Dicen que la libertad económica les entusiasma -a veces transluce que tampoco es así-, pero la libertad de vivir de otro modo les produce incomodidad. El liberalismo clásico es mucho más coherente. En “Sobre la libertad” (1859), John Stuart Mill defendió que la individualidad constituye uno de los elementos esenciales del bienestar humano. No son acertadas todas las decisiones personales, pero precisamente porque las personas pueden equivocarse, necesitan experimentar, contrastar y aprender sin que la sociedad imponga una única existencia “legítima”.

Friedrich Hayek, nada sospechoso de despreciar las tradiciones, explicó que las instituciones y normas sociales contienen conocimientos acumulados que nadie diseñó deliberadamente, pero reconocer el valor de los órdenes espontáneos no equivale a declarar intocables sus legados. Una tradición que sólo sobrevive mediante la prohibición de abandonarla ha dejado de competir libremente por la adhesión de las personas. La comunidad valiosa es aquella a la que podemos pertenecer sin perder nuestra soberanía personal, y abandonarla o vivir al margen de ella sin ser declarados herejes. Y toda la gama de grises: podemos amar a nuestra familia y rechazar sus expectativas, sentirnos vinculados a una nación y discrepar de sus mayorías, participar en una religión y cuestionar a sus autoridades. El derecho de salida parcial o total es imprescindible para la legitimidad de cualquier asociación humana.

Por supuesto, existen obligaciones libremente contraídas y responsabilidades hacia quienes dependen de nosotros. El individualismo liberal no es indiferencia ante los demás. Lo que rechaza es convertir vínculos afectivos o culturales en títulos de propiedad sobre la conciencia ajena. Nadie adquiere autoridad política sobre otra persona por compartir sus antepasados, su idioma o sus creencias. La sociedad abierta no necesita individuos desarraigados. Necesita comunidades que sepan convivir con la discrepancia y aceptar que sus miembros son personas, no piezas de un proyecto colectivo. La cooperación voluntaria permite construir asociaciones intensas, solidarias y duraderas sin sacrificar la libertad individual.

Por eso la pregunta decisiva no es quién protege a la comunidad de sus disidentes, sino quién protege al individuo de quienes aseguran representarla. Cuando una tradición necesita policías para conservar su autoridad, el problema no son quienes se apartan de ella, sino aquellos que han confundido el amor a una comunidad con el derecho a gobernar las vidas de sus integrantes.