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Israel se desvincula del ataque contra cascos azules en Líbano y culpa a Hezbolá

Oriente Próximo

Tropas de la ONU en misión de paz en Líbano
Tropas de la ONU en misión de paz en Líbano | Daniel Carde

El ejército de Israel se ha desvinculado del ataque contra tropas de Naciones Unidas en misión de paz en Líbano que tuvo lugar esta madrugada y que acabó con la vida de un casco azul procedente de Serbia y que dejó heridos a otros dos compañeros suyos, naturales de España.

Después de que la ONU apelase a abrir una investigación sobre lo ocurrido, de cara a llevar a los responsables de los hechos ante la justicia, el país hebreo se ha pronunciado por primera vez sobre lo ocurrido para atribuirle la responsabilidad a la milicia chií Hezbolá. "Un análisis de la ruta de los lanzamientos indica claramente que fueron realizados por Hezbolá", ha recalcado, sin réplica por el momento.

El casco azul serbio falleció a primera hora de esta mañana en el hospital de Beirut al que fue trasladado a causa de los daños sufridos en el ataque, mientras que los dos españoles recibieron atención médica en la propia instalación de la misión debido a que sus heridas no revisten gravedad.

Este suceso tuvo lugar horas antes de que las delegaciones de Líbano e Israel pactasen en Washington la implementación de un alto el fuego supeditado a la retirada de Hezbolá de la franja sur del país que dirige Joseph Aoun.

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