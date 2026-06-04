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Israel seguirá atacando Líbano pese al acuerdo de alto el fuego

Oriente Próximo

Sostiene que el pacto impide el retorno de la población libanesa desplazada y que confiere libertad de acción al país hebreo para desmantelar infraestructuras terroristas en la región

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita a las tropas del país hebreo
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita a las tropas del país hebreo | Israeli Prime Minister Office

Menos de ocho horas después de anunciar que, bajo la mediación de Estados Unidos, los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaban un acuerdo para un alto el fuego, en el país hebreo ya han dejado claro que los ataques sobre su vecino del norte continuarán.

Su ministro de Defensa, Israel Katz, se ha aferrado a que el pacto obliga a Hezbolá a salir de la zona sur de Líbano, algo que todavía no ha ocurrido, de modo que las tropas del país hebreo mantendrán "sus operaciones y fuego" hasta que la milicia chií se retire.

Más allá de eso, sostiene que el acuerdo sellado faculta al ejército israelí a permanecer sobre el terreno y a no permitir el retorno de la población desplazada, algo que no figura en el escrito remitido por la secretaría de Estado de Estados Unidos, que en cambio señala que serán las fuerzas armadas libanesas las que deberán crear zonas piloto bajo su control exclusivo.

Sin embargo, su interpretación es que el pacto confiere "libertad de acción" a Israel para "desmantelar infraestructuras terroristas" en la región, hasta el punto de poder "atacar Beirut" en respuesta a disparos contra asentamientos y territorio israelíes.

Con esta lectura, Katz ha sacado pecho del pacto alcanzado con las autoridades libanesas gracias a la mediación de Washington, toda vez que establece el desmantelamiento de Hezbolá.

Dicho esto, el ministro de Netanyahu ha apuntado que, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, el alto el fuego puede conducir a un acuerdo de paz entre los dos países y, por tanto, a la consecución de un clima de seguridad "real y permanente" para los residentes del norte de Israel "por primera vez en cincuenta años".

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