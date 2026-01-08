Israel lanza un nuevo bombardeo sobre Gaza y mata a una niña en un tiroteo

El ejército de Israel ha lanzado este jueves un nuevo bombardeo contra la franja de Gaza en respuesta a un supuesto intento de ataque al país hebreo desde el enclave costero.

Como han indicado las propias fuerzas armadas israelíes, el supuesto proyectil lanzado desde Gaza habría caído dentro de la propia Gaza, "cerca de un hospital"; y, por su parte, han asegurado que el bombardeo de respuesta se lanzó al punto de lanzamiento. No obstante, el diario palestino Felesteen publica que las bombas del país hebreo han alcanzado una zona próxima al Hospital Hamad.

En paralelo, la agencia palestina de noticias Wafa ha informado de que el ejército de Israel ha matado a una niña de 11 años durante un tiroteo en el campamento de refugiados de Yabalia, situado en el norte de la Franja de Gaza, en el área de Faluya.

Las autoridades gazatíes han ofrecido el pasado martes una actualización de víctimas a causa de los ataques de Israel. Son ya 71.391 los palestinos muertos y 171.279 los heridos, incluyendo los 424 muertos y los 1.199 heridos que se han registrado desde la entrada en vigor del alto el fuego.