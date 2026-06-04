Hezbolá rechaza el alto el fuego con Israel: "No nos hemos comprometido con nadie a dejar de resistir"

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha expresado su rechazo al alto el fuego alcanzado entre Líbano e Israel después de tachar el acuerdo de "capitulación".

Tras instar al "cese total" de las hostilidades, así como a la retirada de las tropas israelíes del territorio libanés, Qasem se ha mostrado contrario a un pacto que implica un abandono de la resistencia frente a los ataques continuados del país hebreo. En este sentido, se ha desvinculado de un acuerdo del cual no ha formado parte: "No nos hemos comprometido con nadie a dejar de resistir o a dejar de responder a la agresión".

Así es que, tras considerar la declaración firmada en Washington como "una hoja de ruta para la aniquilación de parte del pueblo libanés y la subyugación del resto", ha dejado claro que no asumirá ese texto.

"Mientras continúe la ocupación, la enfrentaremos con todas nuestras fuerzas, atacaremos donde queramos y podamos, y mientras nuestros pueblos sean bombardeados y nuestra gente asesinada, los asentamientos israelíes no estarán seguros", ha recalcado, según ha recogido la cadena Al Manar, vinculada a la milicia chií.

De hecho, ha juzgado que hacer del desarme la base del acuerdo no solo significa "debilitar a Líbano y amenazar su existencia, sembrando la división interna en beneficio de Israel", sino también permitirle lograr por vía política lo que no consiguió mediante la guerra.

En este contexto, el líder de Hezbolá ha hecho un llamamiento a las autoridades libanesas para que "pongan fin a esta farsa y esta humillación" que suponen las negociaciones con Israel bajo el auspicio de Estados Unidos y opten por "fortalecer la unidad nacional" del estado libanés bajo el liderazgo de la formación chií.

"Última oportunidad"

Visión diferente del acuerdo logrado ayer en la capital de Estados Unidos es la que tiene el presidente de Líbano, Joseph Aoun, para quien la tregua "podría ser la última oportunidad" para poner fin al conflicto con Israel de forma definitiva.

Y, tras poner en valor que el texto pactado "incluye puntos muy importantes a favor" de su país, ha apuntado que corresponde a la administración norteamericana fijar "la fecha y el mecanismo" para aplicar el alto el fuego.