Israel confirma la recuperación del último cuerpo sin vida en Palestina

Las autoridades de Israel han confirmado la recuperación del último cuerpo sin vida que obraba en poder de Hamás, después de que las Brigadas Ezzedin al Qassam, el brazo armado del movimiento palestino, asegurase que ya había facilitado a los mediadores su ubicación.

Se trata del policía israelí Ran Gvili, de 24 años en el momento de su fallecimiento, tal y como ha confirmado el ejército del país hebreo a través de sus redes sociales; mientras que tanto el primer ministro como el presidente han celebrado que se trata de la primera vez desde 2014 que no hay rehenes israelíes en Palestina.

Asimismo, tanto Benjamin Netanyahu como Isaac Herzog han agradecido el compromiso de Estados Unidos, comenzando por el presidente Trump, su apoyo y su trabajo para llegar a esta situación.

Al respecto, el magnate neoyorquino también ha celebrado la devolución de todos los rehenes y de todos los cuerpos sin vida a Israel, algo por lo que ha felicitado a su "equipo de campeones" de la negociación: su yerno, Jared Kushner, y el enviado especial a situaciones de conflicto, Steve Witkoff.

La devolución de todos los cadáveres formaba parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 10 de octubre entre Israel y Hamás, así como también el cese de los ataques, el repliegue del ejército israelí y la habilitación de pasos para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Si bien la cifra de palestinos fallecidos no ha dejado de aumentar (roza ya las 500 personas), Netanyahu ha anunciado una reapertura "limitada" del paso de Rafah, que comunica la franja con Egipto.

Hamás denuncia ataques

Hoy mismo, Hamás ha vuelto a denunciar que Israel ha intensificado sus bombardeos en Gaza a pesar del acuerdo para el alto el fuego y la presentación por parte de Trump de su junta de paz para Gaza, en la que ha decidido incluir a Netanyahu.

Al hilo de esos ataques, ha apuntado que son 486 las personas que han muerto en Gaza desde que se firmó el armisticio, de modo que la ofensiva de Israel tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 deja ya 71.660 palestinos muertos.