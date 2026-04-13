El juez envía a juicio a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro presuntos delitos

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Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, junto a su mujer, Begoña Gómez, en China
Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, junto a su mujer, Begoña Gómez, en China

El juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido enviarla a juicio por la presunta comisión de cuatro supuestos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional al no hallar más que "un indicio endeble".

El magistrado decide así poner fin a la instrucción, y procesa también a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Según el auto, el juez Peinado concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

Begoña Sánchez se encuentra ahora mismo en China junto con Pedro Sánchez, en un viaje oficial cuya agenda le llevará a reunirse mañana con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping.

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