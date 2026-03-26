El juez mantiene los cargos contra Nicolás Maduro, que alega que no puede asumir los gastos del juicio

Con dudas sobre si reclamar que se retiren las sanciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, pero la seguridad de que debe ser juzgado, el juez Alvin Hellerstein ha decidido mantener los cargos que pesan sobre el expresidente de Venezuela, quien ha alegado que no puede afrontar los gastos que supone el juicio mientras el acceso a sus fondos continúe bloqueado.

Cuando casi han pasado tres meses de su detención junto a su esposa por parte del ejército de Estados Unidos, Maduro ha comparecido ante el mismo magistrado que ordenó su detención el pasado 5 de enero. Ha sido su abogado, Barry Pollack, quien advirtió de que no permitir al gobierno venezolano asumir los gastos de su defensa —como así se había dispuesto, debido a que era el presidente en el momento de su detención— supondría violar los derechos constitucionales del acusado, entre los cuales está el de elegir su propia defensa. No obstante, el fiscal se opuso alegando que no se puede permitir que continúen "saqueando la riqueza de Venezuela".

Protestas a favor de Nicolás Maduro en el exterior del juzgado de Nueva York | Europa Press

En este punto, el juez planteó que podría reclamar al Tesoro que levante las sanciones que pesan sobre Maduro, tras desdeñar el argumento del ministerio público sobre la importancia de ese mecanismo para influir en cuestiones relacionadas con la política exterior o la seguridad nacional. "Están aquí. No representan una amenaza para la seguridad nacional", recalcó Hellerstein, quien llegó a preguntar al fiscal si las cosas "no han cambiado" en Venezuela tras la irrupción militar norteamericana o si el país no estaba ahora "haciendo negocios" con Caracas.

Así las cosas, el magistrado decidirá en próximas fechas sobre esta cuestión y, una vez resuelto eso, dará a conocer la fecha de la siguiente vista del juicio contra Maduro y Cilia Flores por supuestos delitos de narcotráfico.

Trump: se presentarán otros cargos

Antes de que se celebrase esta segunda audiencia, el presidente Trump ha avanzado que "se presentarán otros cargos" y que supone que "habrá otros juicios" contra Maduro. Y es que, ha ahondado, por el momento solo ha sido encausado "por una fracción de las cosas que ha hecho", pues "ha matado a mucha gente" "vaciado" las cárceles venezolanas en Estados Unidos.

Segunda audiencia

En la anterior audiencia, Nicolás Maduro, al igual que su esposa, Cilia Flores, se declaró inocente de todos los cargos que se le atribuyen. Pero, además, se presentó como "el presidente de Venezuela" y como "un prisionero de guerra", tras haber sido capturado en su casa en Caracas por tropas extranjeras. "Soy un hombre decente", pronunció entonces en español frente a la corte de Nueva York.

El venezolano está acusado de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos, que recoge también acusaciones relacionadas con "fabricación, distribución o entrega" de cocaína; así como conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

El proceso

El juez que lleva el caso, con 92 años de edad y varias décadas de experiencia, se ha encargado también de reclamaciones derivadas del ataque terrorista del 11-S, de una de las demandas por acoso sexual contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein y de las acusaciones contra Hugo El pollo Carvajal, el exjefe de inteligencia chavista acusado de narcotráfico que empezó a colaborar con Estados Unidos tras declararse culpable.

Barry Pollack, el abogado de Maduro, es un reconocido penalista que representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para quien consiguió recientemente su liberación. El letrado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, defenderá a Cilia Flores durante este proceso.