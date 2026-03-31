El Kremlin descarta la tregua propuesta por Zelenski
Guerra en Ucrania
Exige a Zelenski que "tome las decisiones adecuadas para avanzar hacia la paz y no hacia una tregua"
El Kremlin parece descartar la tregua de Pascua propuesta ayer por el presidente de Ucrania y, en lugar de ello, ha exigido a Zelenski que "tome las decisiones adecuadas para avanzar hacia la paz y no hacia una tregua".
"Zelenski debe asumir su responsabilidad", ha incidido el portavoz de Putin, que ha atribuido el planteamiento del mandatario ucraniano a que "necesita desesperadamente" un alto el fuego debido al desgaste que acumula en el frente y al "avance" de las tropas de Rusia "a lo largo de toda la línea del frente".
En este sentido, según la agencia de noticias rusa Interfax, ha requerido a Kiev que actúe ya para poner fin a la guerra, pues, a medida que pase el tiempo, el precio de la paz será "más alto".
Pese a sus afirmaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ayer que Rusia "está perdiendo más soldados de los que recluta" para sostener sus planes de invadir Ucrania.
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