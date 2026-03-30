SEMANA SANTA
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Zelenski propone a Rusia una tregua en Semana Santa

Guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski | PRESIDENT OF UKRAINE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha hecho un llamamiento a Rusia para firmar una tregua con motivo de la Pascua, al tiempo que ha vuelto a insistir en la importancia de llegar a un acuerdo de paz siempre que se respeten tanto la soberanía como la independencia de su país.

En este punto, Zelenski ha negado que las negociaciones se encuentren en "un callejón sin salida" y, partidario de continuar por la vía diplomática, ha urgido la celebración de una nueva reunión trilateral.

Por su parte, ha mostrado su disposición a participar en cualquier formato y en cualquier país, con las únicas excepciones de Rusia y Bielorrusia. "Estamos dispuestos a apoyar la reunión en Suiza, Turquía o dondequiera que los socios estén dispuestos a llevarla a cabo", ha asegurado.

En cuanto al alto el fuego, el anunciado el año pasado por Putin, de apenas 30 horas de duración, no llegó a cumplirse plenamente, pero durante la Semana Santa se llevó a cabo un importante intercambio de prisioneros.

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