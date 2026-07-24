Una nueva noche de ataques de EEUU en Irán acerca a 60 el número de muertos

Una nueva noche de ataques de Estados Unidos en Irán, la decimotercera, deja al menos cuatro muertos en el país asiático y sitúa el balance de esta última oleada en 55 personas desaparecidas y 629 heridas en territorio iraní y tres soldados estadounidenses fallecidos.

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Tras dos horas de bombardeos sobre "centros de mando militar, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicación, emplazamientos de vigilancia costera y capacidades marítimas" de la república islámica, según el detalle aportado por el mando central del ejército de Estados Unidos, el estrecho de Ormuz "permanece abierto al tránsito".

"Los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con el apoyo militar estadounidense", ha recalcado el mando de las tropas, que ha subrayado que actualmente hay más de 50.000 militares estadounidenses desplegados en Oriente Próximo.

Por su parte, las autoridades iraníes han denunciado ataques en Jandar, Jorramabad, Bandar Abbas y Ahvaz, en los que cuatro personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas.

La provincia de Juzestán, donde se ubica la última de esas ciudades, es uno de los territorios iraníes más atacados durante estas últimas trece jornadas. Fronteriza con Irak y con salida al golfo Pérsico, los ataques sobre doce de sus principales localidades en las últimas dos semanas arrojan un saldo de diez muertos.

Balance de víctimas

Los datos proporcionados por el ministerio de Sanidad de Irán reflejan un total de 55 fallecidos y 629 heridos en los bombardeos estadounidenses de las últimas noches.

Entre los heridos hay 46 mujeres y 24 menores de 18 años, mientras que entre los fallecidos se contabilizan seis mujeres y tres niños, según el balance oficial, que incluye también a 36 personas hospitalizadas.

Ataques a barcos

Junto con el coste en vidas humanas y los destrozos materiales en la república islámica y otros puntos de la región, los ataques a los barcos en aguas del golfo Pérsico y, en las últimas horas, también en el mar Rojo están suponiendo importantes daños al comercio mundial y han provocado un fuerte repunte en los precios del petróleo.

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En este escenario, el presidente Trump ha advertido de que todo daño causado a buques y cargamentos "será pagado con fondos iraníes que Estados Unidos tiene en su poder". "Es la forma justa y equitativa de proceder", ha subrayado a través de sus redes sociales.

Estas amenazas no han sentado bien en Teherán, hasta el punto de que el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha puesto el foco en que "confiscar bienes de otra nación para pagar reclamaciones futuras inconexas sienta un precedente peligroso".

"Quienes celebren o se beneficien de estos fondos deben recordar: una vez los gobiernos normalizan la confiscación, no están a salvo los bienes de nadie", ha planteado, antes de agregar que "el caos resultante no será ni agradable ni pacífico".