Estados Unidos quema más de 230 millones de euros al día en la guerra con Irán

Unos 37.500 millones de dólares, casi 33.000 millones de euros. Es la cuantía que Estados Unidos lleva gastado desde el 28 de febrero en su guerra contra Irán, lo que supone algo más de 230 millones de euros cada día que las operaciones militares se prorrogan. Sin embargo, esta cifra no alcanza y, sin otros 76.800 millones de euros, su ejército tendrá que hacer frente a "carencias críticas".

Es lo que ha dicho al Senado el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en una comparecencia en la que ha reclamado la transferencia "urgente" al Pentágono de esos 87.600 millones de dólares. "Sin estos fondos, haremos frente a carencias críticas", ha advertido, en medio de una oleada de ataques contra la república islámica desde hace más de una semana, a pesar del pacto alcanzado a finales de junio, y que deja al menos otros tres militares de Estados Unidos muertos.

En este contexto, Hegseth ha tenido que hacer frente a las críticas del Partido Demócrata, toda vez que sus senadores le han reprochado que reclame más fondos públicos para mantener la guerra después de que el presidente Trump haya manifestado en reiteradas ocasiones que Teherán ha sido derrotado y que apenas cuenta con medios militares a causa de la ofensiva.

"Reconozco que aún tienen capacidades, sin duda", ha respondido el jefe del Pentágono, aunque posteriormente ha puntualizado que "la cantidad de daño infligido durante esta serie de operaciones" ha colocado a la república islámica "en el peor lugar en el que han estado". Por el momento, esta madrugada ha bombardeado instalaciones de EEUU en Kuwait y Jordania y un centro de datos de Amazon en Bahréin.

Por su parte, Estados Unidos lleva ya diez días lanzando ataques contra Irán, alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones del alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo, lo que hace temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo.

En las últimas horas, de hecho, Trump ha amenazado con "destruir un puente o una central eléctrica" en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz, que ha vuelto a registrar un nivel de tráfico bajo mínimos.