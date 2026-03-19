Nuevos ataques sobre refinerías en el Golfo dejan dos incendios en Kuwait

En plena oleada de represalias de Irán contra instalaciones energéticas de los países del golfo Pérsico, Kuwait ha confirmado ataques con drones sobre dos refinerías, que han resultado incendiadas.

Según ha confirmado la compañía estatal Kuwait Petroleum Corporation, los equipos de emergencias lograron extinguir los fuegos, y ninguna persona resultó herida.

El ataque perpetrado por Israel contra un campo gasístico iraní, del que se ha desvinculado Trump, ha llevado el conflicto a una nueva fase, toda vez que Teherán está tomando represalias contra distintas instalaciones energéticas en la región.