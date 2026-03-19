Nuevos ataques sobre refinerías en el Golfo dejan dos incendios en Kuwait

Ataque a Irán

Ataque en Kuwait
Ataque en Kuwait | EP

En plena oleada de represalias de Irán contra instalaciones energéticas de los países del golfo PérsicoKuwait ha confirmado ataques con drones sobre dos refinerías, que han resultado incendiadas.

Según ha confirmado la compañía estatal Kuwait Petroleum Corporation, los equipos de emergencias lograron extinguir los fuegos, y ninguna persona resultó herida.

El ataque perpetrado por Israel contra un campo gasístico iraní, del que se ha desvinculado Trump, ha llevado el conflicto a una nueva fase, toda vez que Teherán está tomando represalias contra distintas instalaciones energéticas en la región.

Noticias relacionadas
El pétroleo sigue subiendo tras nuevos ataques a una refinería saudí y en Ormuz Trump pone coto a los ataques de Israel para proteger a los países del Golfo La guerra de Irán vacía Dubái en Semana Santa

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats