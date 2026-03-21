Nuevos ataques de Rusia dejan dos muertos en Ucrania

Un hombre y una mujer han muerto, junto a dos niñas que han resultado heridas, a causa del impacto de un proyectil ruso en la ciudad de Zaporiyia, en el sur del Ucrania. Además, otras seis personas han resultado heridas en otros ataques de Rusia en esa misma región.

En paralelo, las tropas del país soviético han atacado la línea de suministro eléctrico de Chernígov.

En una nueva jornada de ataques, Kiev ha informado de que ha derribado 148 drones rusos de los 154 detectados; mientras Moscú ha apuntado que 283 de estos vehículos no tripulados se lanzaron durante la pasada noche contra territorio ruso.

De hecho, han causado daños y algunos heridos en las ciudades rusas de Saratov y Engels. En concreto, dos personas han tenido que recibir atención médica y hay varios edificios dañados; y otras dos personas han resultado heridas en Ufá.