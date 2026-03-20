Rusia denuncia ataques "temerarios" de Ucrania contra dos gasoductos

Apenas una semana después de que Rusia denunciase un ataque de Ucrania contra una planta de gas que abastece a Turquía, el Kremlin ha redoblado sus acusaciones contra Kiev asegurando que está lanzando "temerarias" ofensivas contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream, a través de los cuales recibe Turquía suministro.

"Estas acciones temerarias de Kiev son coherentes con los ataques terroristas autorizados contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales del Mediterráneo y el mar Negro, así como contra la infraestructura del oleoducto del Caspio, una empresa con importante capital extranjero", ha sostenido la portavoz del ministerio de Exteriores del país soviético, María Zajarova.

Desde su punto de vista, Zelenski está ignorando las consecuencias de estas actuaciones en la seguridad energética, más preocupado por "debilitar la posición de Rusia como proveedor fiable", así como por "mantener la crisis ucraniana en el centro de la atención internacional" en un contexto en el que el conflicto en Oriente Próximo está ganando protagonismo.

Todo ello oculta, para el régimen que dirige Vladimir Putin, que Ucrania está tomando estas medidas porque "no puede lograr su objetivo principal", que pasaría por "infligir una derrota estratégica" a Rusia en el campo de batalla. Y, tras más de cuatro años de resistencia de Ucrania ante una guerra que Moscú preveía como un ataque relámpago, el Kremlin acusa ahora al gobierno ucraniano de recurrir a este tipo de ataques para echar para impedir cualquier acuerdo diplomático.