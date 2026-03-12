Rusia denuncia un ataque de Ucrania contra una planta de gas que abastece a Turquía

Las autoridades de Rusia han denunciado que Ucrania ha enviado drones a atacar una estación de compresión de gas que, a través del gasoducto TurkStream, transporta este suministro a Turquía.

"En un intento de cortar el suministro de gas a los consumidores europeos, se lanzó un ataque utilizando drones de ataque de ala fija contra la estación compresora Russkaya, en la aldea de Gai-Kodzor, en la región de Krasnodar", ha denunciado el ministerio de Defensa del país soviético, no sin reivindicar que los sistemas de protección de Moscú impidieron los daños.

"Las acciones del régimen de Kiev son absolutamente imprudentes", agregó el portavoz del Kremlin, poniendo el foco en que se trata de una instalación "internacional" que da servicio a varios países en un momento de tensiones de Ucrania con Hungría y Eslovaquia a raíz del cierre de un oleoducto que Zelenski asegura que ha quedado dañado a causa de un bombardeo ruso.