La OTAN vuelve a aclarar que no existen mecanismos para expulsar a ningún país
La Alianza Atlántica constata que la salida de un país solo puede materializarse a petición propia
Al igual que hace seis meses, cuando el presidente Trump sugirió que España debería ser expulsada de la OTAN debido a su bajo nivel de gasto militar, la alianza atlántica ha vuelto a salir al paso del planteamiento de Estados Unidos sobre "suspender" la participación de este país para ratificar que no existe ningún mecanismo que permita llevar a cabo una maniobra de estas características.
"El Tratado Fundacional de la OTAN no contiene ninguna disposición relativa a la suspensión de la condición de miembro de la OTAN, la expulsión o la participación limitada", ha indicado a Europa Press un portavoz de la Alianza Atlántica, que ha precisado que la única salida posible de la organización es a voluntad propia y un año después de su notificación.
Tras semanas de quejas del inquilino de la Casa Blanca sobre la falta de apoyo de los países miembros de la OTAN a sus operaciones militares en Irán, la filtración de un correo interno del Pentágono con distintos escenarios para que Estados Unidos pueda castigar a los aliados ha elevado las tensiones a ambos lados del Atlántico.
Y es que, entre las opciones que se describen en ese documento, revelado por Reuters, figura la suspensión de España de la Alianza y una revisión del apoyo que la potencia norteamericana brinda a Reino Unido en su posición sobre las Malvinas, las islas británicas que reclama Argentina y cuyo presidente, el libertario Javier Milei, es un importante aliado de Washington.
