El primer ministro británico, Andy Burnham; el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; y los enviados especiales estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, ofrecen una rueda de prensa tras la reunión de la «Coalición de los Voluntarios» en Berlín.

Las autoridades de Países Bajos y Austria han denunciado que sus respectivas embajadas en Kiev han resultado dañadas como consecuencia del impacto de un proyectil en las inmediaciones, unos incidentes de los que Ucrania ha responsabilizado a Rusia en medio de una oleada de ataques sobre la capital.

Ante lo ocurrido el mismo día en que Vladimir Putin se reunía con los presidentes de Estados Unidos y China en una cumbre trilateral histórica, y coincidiendo con un nuevo foro de los 35 países que apoyan activamente a Ucrania, el ministro de Exteriores del país europeo ha descrito al jefe del Kremlin como "un criminal y un terrorista" que debería pagar por sus acciones.

El pasado mes de octubre, Rusia ya emitió un comunicado advirtiendo al personal diplomático extranjero en Kiev de los riesgos que corren si continúan en el país que dirige Volodimir Zelenski, en un intento de descargarse así de su responsabilidad y trasladársela a quienes "deciden ignorar las advertencias".