La participación en las elecciones de Portugal, igualada con la primera vuelta pese al temporal

El último dato oficial de participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal alcanza ya el 45,5%, un dato idéntico al registrado en la primera vuelta, a pesar del contexto marcado por los temporales que sufre el país.

De hecho, en tres municipios la votación se ha aplazado una semana para garantizar la seguridad de los electores.

Con el porcentaje de votantes publicado en relación a quienes habían acudido a las urnas hasta las 16 horas, en una jornada de tregua meteorológica en medio de las borrascas, el dato rebasa la cifra registrada en las presidenciales de 2021, cuando se situó en el 39,2%.