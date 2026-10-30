Pedro Sánchez promete "soluciones" para restaurar la confianza en la alta velocidad

El gobierno sigue tratando de esclarecer las causas del accidente ferroviario de Urda, en el que al menos 69 personas perdieron la vida tan solo nueve meses después de que en otro punto de la primera línea de alta velocidad de España, en Adamuz, fallecieran 46 más. Sin ofrecer por el momento un diagnóstico, lo que ha detectado el presidente, Pedro Sánchez, es que la confianza de los ciudadanos en sus trenes se ha "quebrado", de modo que se ha propuesto aportar soluciones para reconstruirla.

Sánchez se ha trasladado al centro de coordinación del accidente sin el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se encuentra en Madrid, y de nuevo sin admitir preguntas se ha limitado a reiterar que "no es asumible" tener dos siniestros de esta magnitud en menos de un año.

"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad de nuestro país y la labor del gobierno no es solamente hacer el diagnóstico, conocer cuáles son las causas, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta no vuelva a suceder. Y en ese trabajo estamos", ha subrayado ante los medios de comunicación, en compañía del presidente de Castilla-La Mancha.

También ha tenido palabras para quienes aguardan información sobre el paradero de sus seres queridos y todavía no tienen una respuesta concreta de las autoridades. A ellos, Sánchez les ha asegurado que se está trabajando de manera "incansable" para darles la mayor información "cuanto antes" y de manera "fehaciente", a medida que avanza la identificación de los cuerpos.

Óscar Puente no dimite

De dar "soluciones" también ha hablado Óscar Puente en una comparencia apenas una hora más tarde. Tras proporcionar una cronología detallada del accidente y dejar claro que no dimitirá por un error en el centro de mando de Atocha, donde un controlador autorizó a reanudar la marcha al AVE que chocó por detrás con el Iryo que se encontraba detenido 25 kilómetros más adelante, ha recalcado que su cometido ahora es trabajar para evitar que situaciones como esta se repitan.

Ante las críticas que ha recibido desde todos los lados del espectro político por la filtración de las grabaciones del centro de control, el ministro ha minimizado esa circunstancia y se ha reafirmado en que continuará en el cargo. "Yo no me escondo detrás de un trabajador, entre otras cosas porque no tengo nada que esconder", ha zanjado el titular de Transportes.