El peor terremoto de Filipinas en treinta años deja cientos de víctimas a su paso
sucesos
La lista de fallecidos sigue aumentando y son ya 37 las personas que han perdido la vida; mientras más de 450 han resultado heridas a causa de un terremoto de magnitud 7,8
Los ecos del peor terremoto de Filipinas en los últimos 36 años todavía no se han apagado. Con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, que no se recordaba en el archipiélago desde el gran seísmo de 1990, la lista de fallecidos y de heridos sigue aumentando.
Por el momento, las autoridades del país asiático contabilizan 37 personas muertas, mientras 456 han resultado heridas. Sin embargo, ante la devastación que el temblor ocasionó en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, no se descarta que el trágico balance continúe creciendo en las próximas horas.
Además de los daños personales, este terremoto también ha causado importantes daños materiales. Según la prensa local, ha provocado el derrumbamiento de al menos nueve puentes, así como numerosas afectaciones en infraestructuras de todo tipo —carreteras, aeropuertos— y en cientos de viviendas.
Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. De hecho, cada pocos meses se producen seísmos de fuerte intensidad, como el que tuvo lugar en septiembre de 2025 y puso fin a la vida de unas setenta personas. Con 6,9 puntos de magnitud, la escala Richter declara como graves aquellos que superan el siete.
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