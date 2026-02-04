Dos periodistas, detenidos en China por informaciones críticas con un cargo del Partido Comunista

Dos periodistas chinos han sido detenidos después de publicar un artículo que ponía en tela de juicio el papel del responsable del Partido Comunista en la provincia de Sichuán en relación con la quiebra de varias empresas de inversión. El texto, que ya sido retirado de la plataforma web donde se había alojado, denunciaba también abusos de poder por parte de este alto cargo.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país asiático, que han confirmado las detenciones, atribuyen a los periodistas delitos de "acusación falsa" y "operaciones empresariales ilegales", si bien puntualizan que el caso se encuentra todavía bajo investigación.

Los arrestos de Liu Hu, periodista de investigación de 50 años, y Wu Lingjiao, que colaboraba con él, han desatado la polémica entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos, conforme a lo publicado por el diario chino Lianhe Zaobao.