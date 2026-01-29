Nueva purga militar en China

Las purgas son habituales en China antes, durante y después de las décadas maoístas y pero se mantienen una vez fallecido el Gran Timonel. Es innegable que se ha producido una apertura social en el país, pero en el plano político y militar las purgas continúan siendo un método expeditivo, y habitual, para deshacerse de los personajes incómodos. Generalmente se acaba con ellos acusándolos de corrupción o de traición, y en muchos casos la purga conlleva su desaparición. Prohibición de nombrarlo enviándolo directamente al olvido, apartamiento físico lejos de su lugar de residencia… o muerte, nunca confirmada.

Xi Jinping ha actuado en esta nueva purga con quienes han sido dos militares más próximos; sobre todo Zhang Yiuxia, con quien mantenía una estrecha cercanía. Número dos del ejército, su padre, considerado un héroe militar, combatió codo con codo con el padre de Xi en las dos últimas guerras. El segundo depurado ha sido Liu Zhemli, Jefe de Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación. Se les ha acusado de “graves violaciones de la disciplina y las leyes”, aunque sin especificar qué tipo de violaciones.

Precisamente la falta de concreción ha disparado la rumorología.

En China, a pesar de la discreción con la que se difunden los comentarios y rumores por temor a que se actúe contra quienes los alientan, se asienta la idea de que Zhang cobraba dinero para apoyar ascensos en la escala militar, aunque también se ha contado que pasaba información a Estados Unidos sobre el programa nuclear chino.

Expertos en cuestiones chinas y en analizar qué hay detrás de decisiones no suficientemente justificadas, coinciden en dudar sobre este último rumor, pues saben que las agencias militares y de inteligencia americanas cuentan con medios muy sofisticados para saber qué movimientos se producen en el ámbito nuclear; la vigilancia es exhaustiva porque Estados Unidos considera prioritario estar alerta sobre un asunto que afecta a su propia seguridad. Cobra cuerpo sin embargo que Jinping no estaba muy conforme con la actitud de los dos generales respecto al objetivo de Xi de recuperar militarmente Taiwan para que vuelva a ser la provincia china que fue hasta que se autoproclamó país independiente poco después de que Mao se hiciera con el poder y Formosa -la actual Taiwan- acogiera a los dirigentes del Kuomintang cuando perdió la guerra contra Mao y los comunistas chinos.

Dificilmente, conocido el oscurantismo con el que se mueven las autoridades chinas en su política de purgas, se sabrán las causas reales de esta nueva purga que ha provocado la “desaparición” del general actualmente más famoso del ejército actual chino.