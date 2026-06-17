El petróleo baja a su mínimo en más de tres meses y el BCE descarta más caídas

El precio del barril de petróleo Brent, la referencia para el mercado de Europa, ha experimentado una nueva bajada en las últimas horas y se sitúa en su mínimo desde hace más de tres meses: tras haber superado los 120 dólares debido al impacto de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, la marca de hoy se fijó en 77,9 dólares.

Así pues, con respecto al día previo a la irrupción militar de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, cuando el crudo cotizaba en 72 dólares, la subida desde entonces se limita al 8,2%.

Por su parte, el coste del barril de petróleo West Texas Intermediate WTI, de referencia para Estados Unidos, ha experimentado una bajada superior al crudo europeo, de casi dos puntos con respecto a la jornada de ayer, de modo que su precio queda estipulado en 74,6 dólares.

Pese al buen comportamiento del mercado de crudo desde que se anunciaron las distensiones entre Washington y Teherán, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, ya ha advertido de que se mantendrá por encima de los niveles previos a la guerra.

Así pues, con el cálculo de un rango no inferior a 70 dólares y tampoco superior a los 80, mantiene vivo el riesgo de que la inflación continúe rebasando el 3% lo que queda de año. "La nueva curva de futuros del petróleo se sitúa básicamente horizontal durante los próximos dos años", ha apuntado el economista irlandés.