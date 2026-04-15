Un diputado exhibe en el parlamento de Polonia una bandera de Israel con una esvástica: "Es el nuevo Tercer Reich"

El diputado polaco Konrad Berkowicz, de la coalición nacionalista y euroescéptica Confederación de Libertad e Independencia, ha desatado una enorme polémica dentro y fuera de Polonia por exhibir en el Parlamento una bandera de Israel en la que la estrella de David había sido sustituida por una esvástica.

Si bien las autoridades del país europeo ya condenaron el gesto, la embajada de Israel en Varsovia ha exigido que se tomen medidas contra el parlamentario, al que acusa de haber perpetrado "un horror antisemita".

"Deben actuar de inmediato para hacer frente a esta vergüenza y eliminar esta mancha moral", ha sostenido la legación a través de un comunicado, en el que hace hincapié en que el ultraderechista "profanó la bandera israelí y comparó el símbolo judío con los nazis".

"Este vil acto antijudío resulta especialmente repugnante", agrega la representación diplomática del país hebreo en la capital polaca, si bien el propio Berkowicz ha defendido su performance alegando que Israel está cometiendo hoy actos de genocidio "en la Franja de Gaza, en Líbano y en Irán". "Israel es el nuevo Tercer Reich y su bandera debe lucir como la de Alemania en los años 1933-1945", ha sentenciado en sus redes sociales.