El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su tercer hijo tras una complicación en el embarazo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, la primera dama Lavinia Valbonesi, han perdido al hijo que esperaban tras una complicación durante el embarazo que obligó a la primera dama a someterse a una intervención de emergencia.

La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, comunicó este domingo la muerte del bebé, Stefano Noboa Valbonesi, y trasladó sus condolencias a la familia presidencial. "Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", señaló Morillo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Según explicó la ministra, Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante el embarazo. "Lamentablemente, Stefano falleció", confirmó.

Tres días de luto oficial

Morillo pidió a la ciudadanía que acompañe a la familia presidencial con "respeto, solidaridad y afecto" durante este momento de duelo. Como muestra de respeto, se han decretado tres días de luto y la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, permanecerá a media asta durante tres días.

La noticia también ha provocado muestras de solidaridad desde otras instituciones del país. La Asamblea Nacional ecuatoriana trasladó sus condolencias al presidente Noboa y a la primera dama y expresó su deseo de que encuentren fortaleza para afrontar la pérdida.

"La Función Legislativa, en representación de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, se solidariza con la familia presidencial en este momento de profundo dolor y acompaña su duelo con respeto y consideración", señaló la Cámara.