El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su tercer hijo tras una complicación en el embarazo
TRES DÍAS DE LUTO
La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, comunicó este domingo la muerte del bebé, Stefano Noboa Valbonesi, y trasladó sus condolencias a la familia presidencial
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, la primera dama Lavinia Valbonesi, han perdido al hijo que esperaban tras una complicación durante el embarazo que obligó a la primera dama a someterse a una intervención de emergencia.
La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, comunicó este domingo la muerte del bebé, Stefano Noboa Valbonesi, y trasladó sus condolencias a la familia presidencial. "Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", señaló Morillo en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Según explicó la ministra, Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante el embarazo. "Lamentablemente, Stefano falleció", confirmó.
Tres días de luto oficial
Morillo pidió a la ciudadanía que acompañe a la familia presidencial con "respeto, solidaridad y afecto" durante este momento de duelo. Como muestra de respeto, se han decretado tres días de luto y la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, permanecerá a media asta durante tres días.
La noticia también ha provocado muestras de solidaridad desde otras instituciones del país. La Asamblea Nacional ecuatoriana trasladó sus condolencias al presidente Noboa y a la primera dama y expresó su deseo de que encuentren fortaleza para afrontar la pérdida.
"La Función Legislativa, en representación de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, se solidariza con la familia presidencial en este momento de profundo dolor y acompaña su duelo con respeto y consideración", señaló la Cámara.
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