Segundo apagón total en Cuba en una semana

Apenas cinco días después del anterior, Cuba ha vuelto a registrar una caída total de su suministro eléctrico

Según la información que proporciona la empresa eléctrica estatal cubana Unión Eléctrica, el origen de este nuevo apagón total en la isla parece estar en la localidad de Nuevitas, en la costa este del país. Allí se habría desconectado una unidad y, a partir de ese instante, "ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea".

A lo largo de las últimas horas se ha ido implementando el protocolo para la recuperación gradual del sistema eléctrico cubano, tal y como ha confirmado el ministerio de Energía y Minas.

Crisis energética

Después de tres meses sin que arribe un petrolero a la isla del Caribe, según confirmó la semana pasada el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el país ha visto empeorar su ya maltrecha economía y amplificarse sus numerosos problemas.

Así, los apagones se repiten en un contexto de restricciones energéticas para toda la población, ante la imposibilidad de paliar la ausencia de petróleo con otras fuentes a pesar de los intentos del ejecutivo estatal de acelerar la instalación de renovables.

La decisión de Washington de amenazar con aranceles a cualquier país que enviase crudo a la isla ha dado la estocada al país caribeño, que sufre importantes limitaciones en sus servicios públicos mientras las empresas se ven obligadas a reducir o poner en suspenso su actividad.

Y, mientras aguarda por dos petroleros procedentes de Rusia, el país ha emprendido ya contactos con Estados Unidos. Lo que no está sobre la mesa de negociación es la idea de un cambio de régimen en Cuba, según han dicho sus autoridades, a pesar de que Trump repite que los herederos del castrismo están "a punto de caer".