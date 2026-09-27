El 68% de los bonos europeos de mayor riesgo puede rendir más de lo que parece

En el mercado europeo de deuda de mayor riesgo, la rentabilidad puede esconderse también en el calendario. El 68% de los bonos corporativos de alto rendimiento cotiza actualmente por debajo de su valor nominal, a un precio medio de 97,4 sobre 100; una situación que puede llegar a elevar las ganancias de los inversores si las empresas deciden amortizarlos antes de su vencimiento.

El dato procede de un análisis publicado por Muzinich & Co. a partir del índice de deuda europea de alto rendimiento de Bank of America, y la gestora atribuye este descuento principalmente al aumento de los tipos de interés, que ha reducido el atractivo de emisiones antiguas frente a los nuevos bonos.

El mercado ofrece actualmente una rentabilidad del 6,1% y un diferencial de unos 2,7 puntos porcentuales. Pero el primero de estos indicadores responde a la llamada rentabilidad hasta el peor escenario previsto: en los bonos comprados por debajo de su valor nominal, el cálculo puede asumir que la emisión continuará en circulación hasta su vencimiento legal y repartir durante todo ese periodo la recuperación de su precio.

No obstante, la cuenta cambia si la empresa amortiza el bono antes. Un inversor que haya comprado una emisión por debajo de cien puede recibir su valor nominal —o incluso una cantidad superior, según sus condiciones— en el momento del reembolso. Y, si esa recuperación se produce en menos tiempo del previsto, la rentabilidad anual finalmente obtenida supera la que mostraba inicialmente el bono.

"La rentabilidad hasta el peor escenario supone que un bono comprado por debajo de su valor nominal continúa hasta su vencimiento legal. Si se amortiza anticipadamente, la misma recuperación del precio puede obtenerse en un periodo más corto, aumentando la rentabilidad disponible para los inversores", explica Richard Smith, analista y gestor de carteras de Muzinich.