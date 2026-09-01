La rentabilidad de los bonos mundiales se dispara hasta su nivel más alto desde 2008

El enfoque más restrictivo de la Reserva Federal de Estados Unidos en materia de política monetaria y el encarecimiento del petróleo como consecuencia del recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo llevan el rendimiento de los principales bonos soberanos del mundo hasta su mayor nivel desde mediados de 2008.

En concreto, el Bloomberg Global Government Bond Index, que agrupa los principales bonos soberanos a nivel mundial, alcanza ya una rentabilidad del 3,72%. Ese dato se alinea con los repuntes de rentabilidad de los títulos públicos de deuda de Estados Unidos, donde se han alcanzado máximos en décadas, que se repiten en Europa o en Japón.

En el caso de la potencia norteamericana, su bono a diez años sale ahora con unos rendimientos del 4,78%, mientras el bund alemán alcanza para el mismo período un 3,32%, su nivel más alto desde 2011, y su homólogo español vuelve a 2023 al escalar al 3,8%.

Al otro lado del mapa, el rendimiento de la deuda soberana japonesa ha tocado el 3% este martes, su máximo desde 1996: "El mercado teme que los planes de reducción de impuestos de la primera ministra y sus planes de gasto incrementen aún más el endeudamiento de un país cuya deuda sobre el PIB supera el 200% y donde el yen sigue mostrando una gran debilidad", expone Javier Cabrera, analista de XTB.

A pesar de que la rentabilidad de los bonos a nivel mundial ha retomado sus subidas a partir del discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, sobre la importancia de combatir la inflación, gestoras como la suiza Julius Baer consideran que el actual aumento de las rentabilidades está siendo "gradual" y no presenta, por ahora, "las características de un shock de tipos". De hecho, calcula que este escenario favorece "una rotación dentro de la renta variable".