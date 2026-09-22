Los tipos altos abren una doble oportunidad en Europa: bancos en Bolsa y deuda a corto plazo

Los tipos de interés elevados no benefician por igual a todos los activos, pero están dejando dos oportunidades complementarias en Europa: mientras en Bolsa permiten a los bancos cobrar más por sus préstamos y reinvertir a rentabilidades superiores, en renta fija hacen imposible encontrar rendimientos todavía atractivos sin asumir el riesgo de prestar dinero durante muchos años.

Así pues, los analistas de Julius Baer refuerzan su recomendación de sobreponderar las entidades financieras europeas y desde BNP Paribas Asset Management ponen el foco en los bonos corporativos con vencimientos inferiores a tres años.

El banco suizo considera que las subidas de tipos aprobadas recientemente por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos prolongarán el impulso de los márgenes bancarios. "Los tipos a corto plazo más elevados repercuten rápidamente en los balances, mientras que el alto nivel general de los tipos aumenta la rentabilidad de la reinversión de los activos que llegan a vencimiento", sostienen Nenad Dinic y Roger Degen, de Julius Baer, que auguran que los ingresos por intereses —la diferencia entre lo que los bancos cobran por prestar y lo que pagan por financiarse— volverán a crecer durante este año y el siguiente.

No obstante, "los bancos europeos ya no están baratos", advierten los economistas, aunque todavía presentan descuento respecto al conjunto del Stoxx Europe 600 y a las entidades estadounidenses. En concreto, las previsiones de beneficios por acción de la banca europea han aumentado un 17% desde comienzos de año y el sector cotiza a 10,6 veces sus ganancias esperadas, frente a una media histórica de 9,5 veces. En este contexto, Julius Baer calcula que, con la vista puesta en 2027, podrían ofrecer al accionista un retorno total del 7,2%: alrededor de un 4,7% mediante dividendos y el resto a través de recompras de acciones.

El mismo nivel de tipos que mejora las cuentas bancarias obliga, sin embargo, a actuar con mayor cautela al comprar deuda a plazos largos, de modo que BNP Paribas AM apuesta por el crédito corporativo europeo de corta duración. Los bonos con vencimientos inferiores a tres años son la elección de la entidad francesa, que centra sus estrategias en una duración media de entre 1,5 y dos años. "En un entorno económico incierto, no basta con fijarse en el cupón que ofrece un bono. Hay que preguntarse qué capacidad tiene realmente la compañía para devolverlo", aprecia Boutaïna Deixonne, la directora de crédito europeo de grado de inversión y high-yield de la gestora.

Esa protección no implica conformarse con rendimientos mínimos. Actualmente, el crédito europeo de calidad ofrece alrededor de un 3,3% de rentabilidad, mientras los bonos de alto rendimiento se acercan al 5%, en ambos casos con duraciones inferiores a dos años.