Arabia Saudí moviliza 455 millones de euros para levantar nuevas residencias de lujo

Arabia Saudí dobla la apuesta por las branded residences. Dentro de su plan de desarrollar unas 18.000 viviendas de este tipo para alojar a unas 100.000 personas, ha logrado captar una financiación que ronda los 455 millones de euros para construir en los alrededores de Riad.

Es Diriyah Company, propiedad del fondo soberano saudí, la que ha obtenido los recursos del Arab National Bank, en la que supone la primera operación acordada entre la promotora y el banco.

A través de esta fórmula, vinculada a las grandes enseñas internacionales del lujo, se traslada a los propietarios de las branded residences parte de la experiencia de un hotel de alta gama: una marca reconocida, servicios propios de la hostelería y acceso a instalaciones compartidas.

A falta de conocer el detalle de este nuevo proyecto, entre lo ya anunciado en otros desarrollos de la zona figuran viviendas de Aman, Armani, Four Seasons, Faena o Chedi.

Algunas de ellas serán promociones extraordinariamente pequeñas —Faena, por ejemplo, prepara únicamente veinte villas de cuatro a seis dormitorios junto a un hotel de 130 habitaciones—, mientras otros apuestan a lo grande. Es el caso de Four Seasons, que combina un hotel de 159 habitaciones con residencias privadas y está valorado en 827 millones de dólares.

Parte de las viviendas más exclusivas se concentrará en un entorno concebido prácticamente como un gran resort residencial. Allí se están construyendo villas alrededor de un campo de golf diseñado por Greg Norman, junto a hoteles y un club ecuestre y de polo.