Bahréin abre una inversión una fase hotelera de 137 millones de euros en Manama

Bahréin ha colocado en el escaparate inversor una fase hotelera valorada en 137 millones de euros dentro de su gran desarrollo náutico prémium en Manama.

En concreto, el activo previsto es un hotel de cinco estrellas de 304 habitaciones, con siete espacios de restauración, instalaciones recreativas, zonas de reuniones y una superficie construida de 80.000 metros cuadrados.

El proyecto se integra en Bahrain Marina, un desarrollo de waterfront en la Corniche de Manama, el frente marítimo de la capital de Bahréin, y busca conectar la zona del puerto con el centro urbano y reforzar la zona como destino de ocio, comercio, turismo y vida frente al mar.

Render del proyecto en Bahréin | Bahrain Marina

De hecho, la ficha oficial describe el complejo con varios usos: residencial, marina y club náutico, comercio y restauración, hotel y resort de playa; y se prevé su finalización para finales de este año.

Con este tipo de iniciativas, que siguen una línea muy reconocible de los países del golfo Pérsico, el suelo costero se erige en pieza de reposicionamiento turístico, inmobiliario y financiero. El objetivo también es conocido: intentar capturar gasto prémium a través de ocio náutico, alojamiento deluxe y vida residencial junto al agua.