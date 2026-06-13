DIRECTO
El Rally de Ourense, minuto a minuto

Bahréin abre una inversión una fase hotelera de 137 millones de euros en Manama

Nuevo desarrollo

El proyecto prevé un hotel cinco estrellas de 304 habitaciones dentro de un complejo de waterfront con marina, yacht club, residencias, restauración y ocio en la Corniche, el frente marítimo de la capital de Bahréin

Render de la nueva marina en Manama, Bahréin
Render de la nueva marina en Manama, Bahréin | Bahrain Marina

Bahréin ha colocado en el escaparate inversor una fase hotelera valorada en 137 millones de euros dentro de su gran desarrollo náutico prémium en Manama 

En concreto, el activo previsto es un hotel de cinco estrellas de 304 habitaciones, con siete espacios de restauración, instalaciones recreativas, zonas de reuniones y una superficie construida de 80.000 metros cuadrados.

El proyecto se integra en Bahrain Marina, un desarrollo de waterfront en la Corniche de Manama, el frente marítimo de la capital de Bahréin, y busca conectar la zona del puerto con el centro urbano y reforzar la zona como destino de ocio, comercio, turismo y vida frente al mar. 

Render del proyecto en Bahréin
Render del proyecto en Bahréin | Bahrain Marina

De hecho, la ficha oficial describe el complejo con varios usos: residencial, marina y club náutico, comercio y restauración, hotel y resort de playa; y se prevé su finalización para finales de este año.

Con este tipo de iniciativas, que siguen una línea muy reconocible de los países del golfo Pérsico, el suelo costero se erige en pieza de reposicionamiento turístico, inmobiliario y financiero. El objetivo también es conocido: intentar capturar gasto prémium a través de ocio náutico, alojamiento deluxe y vida residencial junto al agua.

Noticias relacionadas
Omán redibuja el litoral de Mascate con una marina de lujo Bahréin activa una nueva fase de inversión viaria en el Golfo con una autopista de 292 millones de euros

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats