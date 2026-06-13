Bahréin abre una inversión una fase hotelera de 137 millones de euros en Manama
Nuevo desarrollo
El proyecto prevé un hotel cinco estrellas de 304 habitaciones dentro de un complejo de waterfront con marina, yacht club, residencias, restauración y ocio en la Corniche, el frente marítimo de la capital de Bahréin
Bahréin ha colocado en el escaparate inversor una fase hotelera valorada en 137 millones de euros dentro de su gran desarrollo náutico prémium en Manama.
En concreto, el activo previsto es un hotel de cinco estrellas de 304 habitaciones, con siete espacios de restauración, instalaciones recreativas, zonas de reuniones y una superficie construida de 80.000 metros cuadrados.
El proyecto se integra en Bahrain Marina, un desarrollo de waterfront en la Corniche de Manama, el frente marítimo de la capital de Bahréin, y busca conectar la zona del puerto con el centro urbano y reforzar la zona como destino de ocio, comercio, turismo y vida frente al mar.
De hecho, la ficha oficial describe el complejo con varios usos: residencial, marina y club náutico, comercio y restauración, hotel y resort de playa; y se prevé su finalización para finales de este año.
Con este tipo de iniciativas, que siguen una línea muy reconocible de los países del golfo Pérsico, el suelo costero se erige en pieza de reposicionamiento turístico, inmobiliario y financiero. El objetivo también es conocido: intentar capturar gasto prémium a través de ocio náutico, alojamiento deluxe y vida residencial junto al agua.
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