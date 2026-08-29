Las ciudades con mejores perspectivas para invertir en vivienda de lujo

El mercado mundial de la vivienda de lujo ha dejado de avanzar en una única dirección. Las diferencias entre ciudades son cada vez mayores y, tras años de subidas generalizadas, ahora la rentabilidad del alquiler, la disponibilidad de propiedades o las perspectivas de revalorización dibujan un escenario mucho más fragmentado de cara a los próximos meses.

Por ello, en su último informe sobre propiedades de lujo, en el que revela una rentabilidad bruta media de las viviendas de alta gama de un 3,2%, la inmobiliaria Savills advierte de que existen importantes diferencias en función de la localización: el auge del 4,5% en Norteamérica se ve compensado con un 2,3% en Asia-Pacífico.

Mapa de rentabilidades

En función de los datos de la inmobiliaria británica, las grandes ciudades de Estados Unidos resultan más interesantes para quienes buscan ingresos por alquiler. El encarecimiento de las hipotecas ha llevado a una parte de los potenciales compradores hacia el arrendamiento, lo que sostiene la demanda y las rentas. A cambio, las posibilidades de obtener ganancias mediante una rápida revalorización son menores: Savills espera que los principales mercados norteamericanos permanezcan prácticamente planos durante la segunda mitad del año.

En Asia ocurre casi lo contrario. Los rendimientos del alquiler son más bajos, si bien algunas ciudades acumulan fuertes aumentos de precios. Tokio encabezó la clasificación mundial en el primer semestre, con una revalorización del 7%, que alcanza el 20,4% en doce meses; mientras Seúl avanzó un 4,1% y podría sumar entre un 2% adicional y un 3,9% antes de que termine 2026. Mumbai, por su parte, ofrece una alternativa más moderada. Los precios de la vivienda de lujo aumentaron un 1,4% y los alquileres un 1,2% durante los seis primeros meses de este año y las expectativas para el fin de este ejercicio se quedan por debajo de las planteadas para ciudades como Seúl, Singapur o Kuala Lumpur.

En cuanto a Europa, las mejores perspectivas se concentran en el sur. España y Portugal conservan el favor de los compradores internacionales y mantienen un crecimiento sostenido. Apoyadas en la escasez de propiedades de calidad y por el auge de la demanda global, en Madrid y Barcelona tanto los precios como los alquileres subieron en la primera mitad de este año en el entorno del 2%, y se espera que cierren con una revalorización mayor. Y Lisboa se mueve todavía más deprisa: el coste de la vivienda de lujo aumentó en el primer semestre un 3,3% mientras los alquileres se encarecieron un 7,6%, y la previsión es que sigan escalando antes de que concluya el año.

De todos modos, entre la treintena de ciudades analizadas por Savills, destaca Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, como una de las plazas más dinámicas. La limitada oferta de viviendas de alta calidad, unida a una demanda creciente, elevó los precios un 4,7% y los alquileres un 7,9% entre enero y junio. Con la vista puesta en la segunda mitad de 2026, la inmobiliaria apunta a una revalorización adicional de entre el 4% y el 5,9%.

En el extremo opuesto se encuentra Dubái, que enfrenta el ajuste más acusado entre las treinta ciudades analizadas. Tras varios años de expansión, los precios en el Emirato bajaron un 4,5% y los alquileres un 6,7% durante los seis primeros meses del año, lastrados por el conflicto en Oriente Próximo. De hecho, la consultora anticipa una caída cercana al 10% en el valor de las viviendas de lujo durante el segundo semestre, debido tanto al gran volumen de oferta como a la incertidumbre geopolítica.