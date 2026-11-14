Los diez fondos tecnológicos más rentables de la última década

La corrección del Nasdaq 100, que actualmente cotiza alrededor de un 14% por debajo de su máximo histórico, salpicado entre otras cosas por el desplome de Nvidia, ha vuelto a poner el foco en el rendimiento de las inversiones en tecnología. Sin embargo, ese retroceso llega tras una década de fuertes ganancias, que todavía pesan en el balance de los fondos del sector, como demuestra que el tercero más rentable invierta, precisamente, en las tecnológicas de Estados Unidos: tras un año sin llegar al 1,5%, en los últimos diez acumula ganancias que rozan el 20%.

Con todo, tiene por delante otros dos productos que han sabido buscar oportunidades más allá de la potencia norteamericana. La noruega DNB, que invierte en tecnología, medios y telecomunicaciones, superó el 19,56% de JPMorgan en cuatro décimas; mientras el fondo de la firma estadounidense Columbia Threadneedle lo rebasó prácticamente por un punto y consiguió multiplicar por más de seis su capital inicial.

Puesto

Fondo

Rentabilidad anualizada a diez años

1

CT (Lux) Global Technology

20,51%

2

DNB Fund Technology

19,89%

3

JPMorgan Funds US Technology

19,56%

Justo por detrás del trío que copa el pódium, el fondo tecnológico global de la empresa estadounidense Fidelity destaca por su tamaño. Es el mayor de los diez del ránking elaborado por Finect con datos de Morningstar, con cerca de 34.000 millones de euros de patrimonio, y también cuenta con unos de los menores gastos de la lista, en el 1%.

A solo dos décimas, el fondo de tecnología disruptiva de la francesa BNP Paribas, que apuesta por empresas de todo el mundo que desarrollan o se benefician de avances en inteligencia artificial, computación en la nube o robótica, supera por poco al instrumento de inversión de la estadounidense AllianceBernstein.

Puesto

Fondo

Rentabilidad anualizada a diez años

4

Fidelity Funds Global Technology

19,25%

5

BNP Paribas Funds Disruptive Technology

19,23%

6

AB International Technology Portfolio

19,18%

Después de cinco fondos estadounidenses, tres europeos y una fusión angloestadounidense, el de Janus Henderson, cierra la lista un producto español, el único del ránking que no está domiciliado en Luxemburgo, sino en España.

Mutuactivos, gestora de fondos de inversión | Mutua

Se trata del Mutuafondo Tecnológico, del grupo Mutua Madrileña: en marcha desde 1999, gestiona 178 millones de euros y toma como referencia el Nasdaq 100. Su clase A ganó un 17,30% anualizado en la década y un 11,41% a cinco años.

Puesto

Fondo

Rentabilidad anualizada a diez años

7

Franklin Technology Fund

18,35%

8

Vitruvius Growth Opportunities

17,71%

9

Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders

17,63%

10

Mutuafondo Tecnológico

17,30%