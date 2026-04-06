Un dúplex en el Burj Khalifa de Dubái, alquilado por 2,8 millones de euros al año

Dubái acaba de establecer un nuevo récord. Un dúplex a media altura en el icónico Burj Khalifa acaba de alquilarse por una renta anual que supera los 2,8 millones de euros, la más alta que se ha firmado en todo Emiratos Árabes Unidos.

Con mil metros cuadrados de superficie, se trata de la vivienda más grande del edificio y su terraza de 500 metros cuadrados desde la planta 87 ofrece vistas panorámicas al golfo Arábigo. Piscina privada, cine, spa, gimnasio y un mobiliario valorado en 3,5 millones de euros refrendan "la creciente sofisticación del mercado de alquiler ultraprime de Dubái", según Keyper, la empresa que ha intermediado en este contrato.

El gimnasio de la vivienda de Dubái

De hecho, el CEO de esta empresa, Omar Abu Innab, ha considerado que esta operación pone de relevancia el cambio que está experimentando el mercado inmobiliario de Emiratos, pues personas con altísimos patrimonios "están priorizando la flexibilidad" que confiere el alquiler sin perder "la escala, la privacidad o el prestigio".

Estancia de la vivienda de Dubái

Por su parte, el propietario del dúplex SkyMansion ha puesto sobre la mesa que este contrato representa "la creencia en la ciudad, en el activo y en el futuro", al tiempo que muestra "la resiliencia de una ciudad que sigue superando las expectativas y manteniendo la confianza de los inversores" a pesar de los desafíos derivados de la guerra que Estados Unidos e Israel han iniciado en Irán y que afecta ya a prácticamente todos los países de su entorno y del golfo Pérsico.

Se trata del inversor Karl Haddad, quien llegó a adquirir también el ático más grande del edificio más alto del mundo, el mencionado Burk Khalifa: casi 2.000 metros cuadrados en dos plantas y vistas panorámicas de 360 grados desde la cima del mundo que puso a la venta por 42 millones de euros.