Nuevos ataques de Irán en el golfo Pérsico sobre infraestructura energética

Los bombardeos dejan daños en una instalación petroquímica, un almacén de petróleo y plantas desalinizadoras

Ataque en Kuwait

Las autoridades de Emiratos Árabes UnidosBahréin y Kuwait han denunciado que los ataques perpetrados por Irán en las últimas horas han alcanzado una instalación petroquímica, un almacén de petróleo y plantas desalinizadoras, sin que por ahora haya constancia de víctimas.

En Emiratos, restos de varios proyectiles iraníes derribados han provocado varios incendios en la planta petroquímica de Borouge; mientras en Bahréin se ha declarado un incendio en un almacén de petróleo de la compañía nacional Bapco Energies.

Por su parte, en Kuwait los ataques iraníes han alcanzado dos centrales energéticas y varias plantas desalinizadoras, así como una instalación de la petrolera estatal Kuwaiti Petroleum en el sur del país, donde se encuentran unas oficinas del ministerio del Petróleo de Kuwait.

