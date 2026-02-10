España aspira a colocar hasta 3.500 millones de euros en letras del Tesoro

España regresa a los mercados de deuda con la aspiración de obtener hasta 3.500 millones de euros a través de una subasta de letras del Tesoro a tres y nueve meses, cuya rentabilidad se mantiene en el entorno del 2%. En concreto, en las letras a tres meses, el interés marginal se sitúa en el 1,978%, mientras que en la referencia a nueve meses la rentabilidad alcanza el 2,008%.

Junto con esta operación, el próximo día 19 se llevará a cabo una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que el Tesoro cerrará las subastas del mes de febrero.

En los planes del ministerio de Economía está alcanzar un volumen de financiación neta de 55.000 millones de euros para 2026 —la misma cifra prevista el pasado ejercicio, cuando se quedó en 49.775 millones de euros— y, de ese total, solo 5.000 millones serán emisiones de letras del Tesoro. El resto se concentrará en deuda a medio y largo plazo, es decir, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, lo que supone un 4,2% más con respecto al cierre previsto para 2025, debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026. De la cantidad programada para este ejercicio, casi 177.000 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más; y se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% por encima del dato anterior.