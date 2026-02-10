España coloca 3.000 millones de euros en letras del Tesoro

Un total de 3.020,3 millones de euros. Es la cifra que España ha colocado en el mercado de deuda a través de una subasta de letras del Tesoro, a poca distancia de la aspiración del ministerio de Economía, que contemplaba alcanzar los 3.500 millones. En todo caso, la demanda ha superado los 5.547 millones de euros, casi el doble de lo finalmente adjudicado, de modo que los títulos de deuda española siguen generando interés.

En concreto, 1.045,38 millones de euros se han adjudicado en la subasta de letras a tres meses frente a unas peticiones que han superado los 2.121 millones de euros, y el interés marginal se ha situado en el 1,947%, ligeramente por debajo del 1,978% de la emisión previa.

Mientras, en lo que atañe a la subasta a nueve meses, se han colocado 1.974,877 millones de euros, también por debajo de los 3.424,9 millones de euros demandados por los inversores. A diferencia de lo ocurrido con las letras a tres meses, la rentabilidad marginal se ha elevado al 2,022%, algo por encima respecto al 2,008% ofrecido en la emisión previa.

Adicionalmente, el próximo día 19 se llevará a cabo una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado con la que el Tesoro cerrará las subastas del mes de febrero.

Alcanzar 55.000 millones

En los planes del ministerio de Economía está alcanzar un volumen de financiación neta de 55.000 millones de euros para 2026 —la misma cifra prevista el pasado ejercicio, cuando se quedó en 49.775 millones de euros— y, de ese total, solo 5.000 millones serán emisiones de letras del Tesoro. El resto se concentrará en deuda a medio y largo plazo, es decir, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, lo que supone un 4,2% más con respecto al cierre previsto para 2025, debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026. De la cantidad programada para este ejercicio, casi 177.000 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más; y se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% por encima del dato anterior.