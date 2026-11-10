El euro comenzará a recuperar terreno frente al dólar la próxima primavera

El euro tendrá que esperar hasta la primavera del año que viene para recuperar terreno frente al dólar. La fortaleza de la economía estadounidense y unos tipos de interés elevados seguirán sosteniendo a la moneda norteamericana durante los próximos meses, antes de que la moderación de la inflación permita a la moneda común comenzar a avanzar hacia los 1,18 dólares en los que podría cerrar el año, en línea con la marca con la que nació en 1999.

Ese giro dependerá, en buena medida, de la evolución de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico. Según el último informe de perspectivas del banco neerlandés ING, mientras la inflación estadounidense se mantenga por encima del 3%, la Reserva Federal tendrá motivos para mantener una política monetaria restrictiva, pero si el efecto del encarecimiento energético sobre la inflación se atenúa —como prevé— en el segundo trimestre del año que viene, puede implicar una bajada de los tipos. Ese gesto, precisamente, reduciría el atractivo de las inversiones en dólares y facilitaría una recuperación gradual del euro.

A esa caída en los tipos y a la moderación de los precios energéticos añade Chris Turner, responsable global de Mercados de ING, otros factores, como "una mayor claridad sobre la política francesa", para anticipar la mejora de la divisa europea a costa del billete verde.

Sus previsiones supondrían una apreciación superior al 5% respecto a los 1,193 dólares de referencia a día de hoy, y conllevarían elevar de 1.119 dólares a 1.180 la cantidad que se obtendría al cambiar mil euros. De cumplirse, confirmaría la tendencia ascendente en la que lleva inmerso el euro desde 2022, aunque quedaría lejos de su máximo histórico de 1,599 dólares registrado en julio de 2008.

Interés del mercado en Europa

"¿Y si un crecimiento atractivo en otras economías desvía fondos del dólar?". La pregunta que formula Turner apunta a otro posible motor de la recuperación del euro: que unas mejores perspectivas fuera de Estados Unidos animen a los inversores a redistribuir sus carteras. "Una rotación hacia los activos europeos podría ser la sorpresa para el euro frente al dólar", subraya, aunque deja claro que, para beneficiarse de ello, Europa necesita capear las dificultades energéticas y políticas.

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En todo caso, el banco también mira a Japón, donde el gasto público y la demanda de equipos y materiales para fabricar semiconductores podrían impulsar el crecimiento y favorecer al yen.