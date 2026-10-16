Una exclusiva vivienda en Bogotá desafía los precios del lujo

En Bogotá, el mercado residencial de alta gama todavía ofrece oportunidades difíciles de encontrar en otras grandes capitales. Allí, menos de medio millón de euros entregan la llave de un apartamento situado en Chapinero Alto, uno de los enclaves más cotizados de la capital de Colombia, reformado con acabados de lujo y con vistas panorámicas sobre la ciudad y los cerros orientales.

Interior del apartamento de lujo en Bogotá, a la venta por 440.000 euros | Omni MLS

Más en detalle, se trata de una propiedad de 220 metros cuadrados, con tres dormitorios, cinco baños y terraza, que sale al mercado ligeramente por debajo de los 440.000 euros; un precio que contrasta con el de propiedades similares en otros destinos internacionales.

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Lejos de los residenciales asociados a grandes marcas y de precios millonarios, Bogotá ofrece aquí una vivienda que combina espacio, ubicación, vistas, servicios y vida urbana a cambio de una cifra que prácticamente no encuentra rival en otras grandes ciudades.

Y es que no se trata solo de la distribución del apartamento o de la privacidad que ofrece acceder directamente a la vivienda desde el garaje a través del ascensor, sino que el edificio eleva la gama al proporcionar gimnasio, sala de yoga, un pequeño cine, zonas de juegos y billar y una terraza preparada para barbacoas.

Interior del apartamento de lujo en Bogotá a la venta por 440.000 euros | Omni MLS

La vivienda se comercializa a través de Century 21 BC, una agencia inmobiliaria de la capital colombiana integrada en la red internacional Century 21.