Un fondo para invertir en las mayores empresas unicornio del mundo
nuevo mercado
Ofrece un acceso exclusivo a empresas privadas líderes replicando un índice codiseñado por una empresa suiza que está detrás de este nuevo fondo
El Grupo CIMD Intermoney distribuirá en España un fondo que ofrece la posibilidad de invertir en las mayores empresas unicornio (compañías que están valoradas en más de 1.000 millones de dólares) a nivel mundial, tales como Anthropic, Open AI o Canva.
Detrás de esta iniciativa se encuentra Stableton Financial AG, una gestora suiza especializada en inversiones en compañías privadas de alto crecimiento. Así, los inversores podrán acceder a los veinte principales unicornios del mundo al replicar el índice codiseñado por la firma helvética junto a Morningstar, el Pitchoook Unicorn Select 20.
"El vehículo cuenta con valoraciones mensuales mark-to-market y ofrece liquidez periódica, proporcionando un nivel de visibilidad y flexibilidad poco habitual en inversiones en mercados privados", ha explicado CIMD Intermoney a través de un comunicado.
El objetivo de su propuesta es que bancos, gestores de patrimonio y family offices puedan diversificar sus carteras y obtener un acceso exclusivo a empresas privadas líderes, normalmente inaccesibles, a través de "un producto estructurado, semilíquido, transparente y eficiente en costes".
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
MAYOR OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Más de 6.000 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil: requisitos, sueldo y cómo opositar