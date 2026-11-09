Grecia abre nuevas oportunidades en el mercado residencial de lujo del Mediterráneo

Más allá de los destinos mediterráneos consolidados, el segmento residencial de lujo ofrece una nueva oportunidad en Grecia. En la costa oriental del Peloponeso, Porto Heli reúne varios de los elementos que buscan los compradores de una segunda vivienda: una bahía protegida, un puerto natural adecuado para grandes yates y conexiones por carretera con Atenas. El potencial de la zona queda patente con el desembarco de Six Senses y Four Seasons en un enclave que, a pesar de su clima, su paisaje y su tradición náutica, ha mantenido un desarrollo menor que otras ubicaciones costeras griegas.

Según el último informe de la consultora inmobiliaria Knight Frank, el mercado de la vivienda se mueve en Porto Heli en una horquilla de entre 7.700 y 14.300 euros por metro cuadrado, un precio muy por debajo del rango entre 11.600 y 19.300 euros de Comporta y situado prácticamente a la mitad de Marbella, donde las referencias oscilan entre los 15.400 y 26.000 euros por metro cuadrado.

Porto Heli, nuevo destino a seguir en la costa griega | Dronepicr

En este contexto, la cadena Six Senses prepara un complejo cuya apertura está prevista para 2028, con unas 60 habitaciones y suites y doce villas residenciales que se integrarán en la ladera, entre pinos, con materiales locales, grandes ventanales, cubiertas vegetales y patios ajardinados. El proyecto se desarrolla en una bahía privada y contará con embarcadero, club de playa y un spa de 1.600 metros cuadrados.

La dimensión económica también apunta al perfil exclusivo de este desarrollo. Cuenta con una financiación bancaria de 95 millones de euros y la referencia de los precios de salida de las villas apunta a unos ocho millones de euros por propiedad.

Resort de lujo que abrirá sus puertas próximamente en Porto Heli, Grecia | Four Seasons

Y no es el único proyecto en marcha. Four Seasons impulsa otro complejo en la cercana bahía de Hinitsa, sobre una finca de 75 hectáreas y 3,25 kilómetros de costa. Contempla 80 habitaciones y suites, 30 bungalós y villas residenciales bajo su marca, y su entrega se aguarda para el año próximo.