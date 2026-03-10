China recupera un proyecto de tren alta velocidad en la costa sur para mejorar la conexión Hong Kong-Macao

Trenes a 350 kilómetros por hora para cubrir una ruta de 172 kilómetros en la costa sur de China, conectando las ciudades de Zhuhai, Jiangmen y Yangjiang, que suman entre las tres unos siete millones de habitantes. Se trata de un proyecto planteado en 2022, pero que ahora baraja retomar el país que preside Xi Jinping en el marco de una ambiciosa agenda de infraestructuras.

Ambos extremos de la ruta quedarían conectados con otras líneas ferroviarias, de modo que, por un lado, se enlazarían las proximidades de Macao con las inmediaciones de Hong Kong a través de más de 800 kilómetros de caminos de tren y, al mismo tiempo, a través de la red existente se fortalecería el vínculo de regiones estratégicas para la economía china como el delta del Yangtze, la gran área de la Bahía y el grupo urbano del golfo de Beibu.

En la primera de esas zonas se residencia casi una cuarta parte del PIB chino. Con Shanghái como principal referencia, la innovación tecnológica, el poder económico y la potencia logística son la base de su modelo. Mientras, en la segunda, donde residen unos 70 millones de habitantes, las claves son más variadas. Si uno de los extremos de la bahía, Hong Kong, es la puerta de entrada del capital global, Shenzen —el silicon valley de China— es la sede de gigantes tecnológicos como Huawei y Tencent y la otra punta, Macao, se ha convertido en la capital mundial de los casinos: solo el pasado mes de enero logró generar un volumen de ingresos de 2.370 millones de euros, un 24% más que el mismo mes del anterior ejercicio.

La última de esas regiones se considera la principal vía de conexión con el sudeste asiático, con dos grandes polos de crecimiento costero en Zhanjiang y Haikou y Nanning como hub de transporte de los puertos con el interior del país.

La ruta ferroviaria Zhuhai-Yangjiang es una de las propuestas incluidas en el XV plan quinquenal del gigante asiático, que prevé fuertes inversiones en infraestructuras además de una importante apuesta por la inteligencia artificial y la robótica para su incorporación en todos los ámbitos de su economía.