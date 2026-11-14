Panamá, un destino para grandes fortunas que viven de sus inversiones en el extranjero

Para quien vive de una cartera de inversiones en el extranjero, mudarse a Panamá tiene un extraordinario aliciente fiscal: una gran fortuna puede instalarse allí y seguir viviendo de sus inversiones en otros países sin pagar el impuesto sobre la renta por esos ingresos. Ese trato fiscal forma parte del atractivo de una economía que, con apenas 4,5 millones de habitantes, reunía al cierre de 2024 unas 7.500 personas con al menos un millón de dólares de patrimonio líquido invertible, es decir, sin contar los inmuebles.

En términos absolutos, esas 7.500 fortunas quedan lejos de las 77.500 de Brasil o las 70.900 de México, pero la comparación cambia al tener en cuenta la población. Panamá reúne a unos 166 millonarios por cada 100.000 habitantes frente a los 37 del país que dirige Lula da Silva, una proporción cuatro veces y media superior. Además, el número de personas que superan ese umbral en la república centroamericana, entre nacionales y extranjeros, ha crecido un 69% en una década, según las estimaciones de Henley & Partners y New World Wealth.

Y es que el beneficio alcanza tanto a los extranjeros residentes como a los propios panameños, ya que la exención se centra en el origen de los ingresos. En todo caso, para las rentas que sí tributan en el país, el tipo marginal máximo del impuesto personal es del 25%, y los beneficios empresariales están sujetos, con carácter general, a otro 25%, al que normalmente se añade una retención del 10% cuando se distribuyen dividendos de fuente panameña.

Junto con esta medida, el atractivo fiscal panameño se extiende a la transmisión de la riqueza familiar, ya que el país carece de impuestos generales sobre el patrimonio neto, las herencias y las donaciones, tal y como recoge un informe de PwC.

Una ventaja antigua

Este régimen tiene una larga trayectoria, con su base en el código fiscal aprobado en 1956. Su relevancia se recoge en el informe de movilidad patrimonial de Henley, que destaca de Panamá su combinación de tributación territorial, economía dolarizada y servicios bancarios, jurídicos y empresariales especializados.

Eso sí, la distinción entre vivir de inversiones extranjeras y trabajar desde Panamá para clientes de otros países es clave, ya que la ubicación del cliente por sí sola no determina el origen del ingreso. A mayores, hay que tener en cuenta que para acogerse a estos beneficios fiscales es necesario acreditar la residencia en Panamá: uno de los criterios es permanecer más de 183 días, continuos o alternos, durante un año fiscal o el anterior.