Una reflexión de clases

Pasada la huelga general, conviene hacer una serie de apuntes respecto de la demonización y el afán de denostar al movimiento sindical.

Es oportuno recordar que los sindicatos son organizaciones de trabajadores, de la misma forma que los empresarios tienen las suyas.

La Constitución así lo recoge como un derecho fundamental de la sociedad, la que libremente apoya a una u otra opción.

Las organizaciones de trabajadores, las de empresarios y los partidos políticos, dan entidad organizativa a casi la totalidad de la población del país. Estos pilares son fundamentales en un sistema democrático, por lo que todos ellos deben ser apoyados por las instituciones para garantizar la continuidad de esta democracia .

En referencia a los sindicatos, conviene recordar que nacieron a finales del siglo XIX, cuando los obreros se vieron abocados a organizarse para luchar contra su explotación por parte de los patronos. Fue una necesidad para dignificar a las personas que con su trabajo y producción, enriquecen a los patrones. Aquellos nuevos empresarios y los actuales, poseedores del poder económico, negaban y niegan cualquier derecho a sus empleados. Nunca le regalaron nada, más bien lo contrario, por lo que los obreros organizados, con lucha, incluso con pérdida de vidas humanas, fueron conquistando absolutamente todos los derechos que actualmente se tienen. Jornada laboral, permisos, seguridad sanitaria, formación, promoción, jubilación y otros muchos, son mérito de todos aquellos que bajo el paraguas organizativo de los sindicatos fueron arrancando a los empresarios y que, actualmente, mediante regulación, disfruta todo el mundo laboral. Fue pues, gracias a los sindicatos, el actual abanico de derechos de los que disfrutan los trabajadores.

Por tanto, se puede concluir que aquellos que están en contra de estas organizaciones de trabajadores son los mismos a los que nunca las ganancias le son suficientes, mientras que los salarios siempre le parecen excesivos. Aquellos que se aprovechan de las plusvalías laborales que enriquecen su ambicioso e insaciable plan, en lo que a acumulación de riqueza y/o patrimonio se refiere.

Existe incluso la intención política de acabar con los sindicatos. Se comienza con una campaña de oprobio e insultos y se puede finalizar con su ilegalización. Quieren volver a los tiempos de clandestinidad de estas organizaciones de trabajadores.

Quizá habrá que preguntarse el porqué la derecha política y los empresarios están siempre en contra de las movilizaciones reivindicativas de los trabajadores, queriendo ser los únicos que puedan comer marisco, dejando las sobras para los obreros.

Sin éstas -las reivindicaciones y las movilizaciones- aún estaríamos en el siglo XIX.

Que cada cuál saque sus conclusiones.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)