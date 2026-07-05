Un refugio tropical con acceso privado al mar en Costa Rica

El litoral de Costa Rica suma una nueva gran propiedad en su mercado residencial de lujo. Villa La Sata, una finca levantada sobre los acantilados de Playa Flamingo, se abre al Pacífico con vistas panorámicas y una escalera privada que desciende directamente hasta la arena.

Villa La Sata, Costa Rica - habitación | SpecialPlaces

Esta villa, valorada en 12 millones de dólares, se distribuye entre una residencia principal de cuatro dormitorios, una casa de invitados con otros dos y una tercera vivienda de dos habitaciones situada junto a la entrada. En conjunto ofrece ocho dormitorios, once baños y más de 880 metros cuadrados de superficie interior climatizada dentro de una parcela de más de 5.000 metros cuadrados.

Villa La Sata, Costa Rica - baño | SpecialPlaces

Su arquitectura combina líneas mediterráneas contemporáneas con una concepción plenamente tropical. Grandes paredes de cristal plegables conectan los salones con las terrazas y permiten que la vivienda se abra por completo hacia el océano. Los interiores incorporan suelos de travertino griego, maderas tropicales, una cocina profesional, ascensor y un sistema automatizado de iluminación.

El exterior

El exterior concentra buena parte del carácter de la finca. La piscina infinita se sitúa frente al mar, mientras que sobre la casa de invitados se ha instalado un pabellón para comer al aire libre. La propiedad cuenta también con un patio interior integrado en la roca de la montaña y una azotea con vistas de 180 grados hacia las islas Catalina, la bahía de Conchal y los bosques del interior de Guanacaste.

Villa La Sata, Costa Rica - exterior | SpecialPlaces

Una escalera atraviesa un pequeño huerto de árboles frutales y jardines tropicales antes de alcanzar Playa Flamingo, conocida por su bahía en forma de media luna y su arena clara.

Inmobiliaria en Costa Rica

La villa se encuentra además a unos 30 minutos de Tamarindo y aproximadamente a una hora por carretera del aeropuerto internacional.

Villa La Sata, Costa Rica - vista aérea | SpecialPlaces

Villa La Sata refleja la evolución del mercado prime de Costa Rica hacia propiedades capaces de combinar privacidad, acceso directo al mar y espacios preparados para largas estancias.