El rendimiento del bono de Estados Unidos a 30 años, en máximos desde 2007

El rendimiento del bono de Estados Unidos a treinta años ha tocado niveles máximos desde 2007, previos a la crisis financiera global, situándose en el 5,189% en un momento marcado por la presión inflacionaria ante la guerra en Oriente Próximo debido al alza en los precios de la energía.

En este sentido, los rendimientos han alcanzado niveles no vistos desde antes de la crisis financiera que azotó la economía mundial hace casi 20 años, lo que también supone un encarecimiento de la financiación del gobierno norteamericano mientras sigue solicitando una ampliación de su presupuesto militar del 50%.

Asimismo, los recientes datos de inflación, del 3,8% en abril, dejan cada vez más en el aire la posibilidad de que la Reserva Federal pueda reducir los tipos de interés próximamente, como pretendía el presidente Trump.

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De la misma manera, el rendimiento de los bonos a diez años del país norteamericano ha superado el 4,5%, hasta situarse en el 4,674% marcado este martes, y los bonos de otros países como Reino Unido y Japón también están experimentando fuertes incrementos. Por ejemplo, los bonos nipones a tres décadas están marcando máximos desde su introducción, hace ya 27 años.