Sri Lanka refuerza su gran distrito náutico con un residencial de lujo frente a la marina

Sri Lanka amplía su apuesta por convertir el frente marítimo de Colombo en un nuevo distrito de turismo, residencial e inversión de alta gama. Y, para ello, levantará frente a la futura marina un complejo mixto con viviendas de lujo y áreas comerciales de hasta 42 plantas en 150 metros.

De hecho, esa marina, que movilizará una inversión de unos 104 millones de euros para su conclusión el año que viene, supone el principal reclamo de su waterfront. Con restauración, hostelería, comercio y espacios de entretenimiento junto al agua como acompañamiento del área residencial, el objetivo del país asiático pasa por atraer compradores internacionales, visitantes de alto poder adquisitivo y embarcaciones que recorren las rutas del océano Índico.

Nuevo desarrollo portuario en Colombo, Sri Lanka | Port City Colombo

Así pues, todo este conjunto, Port City Colombo, conforma una nueva ciudad de 269 hectáreas construida sobre terrenos ganados al mar junto al actual distrito financiero de la capital. Y, mientras la inversión inicial en la urbanización se sitúa en el entorno de los 1.400 millones de dólares, las autoridades estiman que el desarrollo completo podría atraer entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.

Y es que la ubicación es una de sus principales bazas. Colombo se encuentra en las rutas que conectan el golfo Pérsico y Maldivas con India y el sudeste asiático, una posición que el país pretende aprovechar para captar navegación recreativa, turismo de lujo y actividad económica vinculada al mantenimiento y abastecimiento de yates.

Render del nuevo desarrollo portuario en Colombo, Sri Lanka | Port City Colombo

Frente a destinos náuticos de alto nivel ya consolidados, como Dubái o Singapur, Sri Lanka compite a través de menores costes, disponibilidad de nuevo suelo frente al mar y acceso a un mercado regional en crecimiento.